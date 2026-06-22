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Строительство Строительство и недвижимость

Департамент градостроительства Самары судился с партнерством дольщиков из-за снесенного недостроя

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Арбитражном суде Самарской области рассматривается иск департамента градостроительства Самары к некоммерческому партнерству "Салтыково" о расторжении договора. Спор связан с недостроем на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Киевской, который строился на средства дольщиков и был снесен в прошлом году как самострой, хотя заказчиком выступал именно департамент.

В иске ведомство требует расторгнуть договор от 8 августа 2004 г. в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору и существенным изменением обстоятельств. По утверждению истца, изменение обстоятельства — это изменение бюджетного законодательства, которым в мае 2010 г. был установлен запрет муниципальным учреждениям осуществлять функции заказчика при капитальном строительстве объектов, не относящихся к муниципальной собственности, возводимых для нужд города.

Согласно же договору 2004 года, в обязанности истца входило предоставление земельного участка, утверждение проекта и получение  разрешения на строительство "Оздоровительно-спортивного комплекса с подземной авто стоянкой по ул. Салтыкова-Щедрина в 3-м микрорайоне пос. Братьев Кузнецовых в Железнодорожном  районе Самары". Контрагенту — ООО "Группа строительных компаний "Междуречье" — достались затраты на возведение.

Для привлечения средств на строительство были заключены договоры со 160 дольщиками, из которых более половины надеялись получить машиноместа в строящемся объекте.

В мае 2010 г. по инициативе налоговой инспекции ГСК "Междуречье" была признана банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство. Все обязанности ГСК по договору 2004 г. перешли к зарегистрированному в 2009 г. Некоммерческому партнерству защиты прав дольщиков спортивно-оздоровительного комплекса "Салтыково". Застройщиком же оставался департамент. В доказательство данного факта ответчики демонстрируют предписание Госстройнадзора, выписанное департаменту.

Таким образом, по мнению ответчика, свое обязательство о получении разрешения на строительство не выполнил именно департамент, в связи с чем недостроенное здание в 2023 г. было признано незаконной постройкой и впоследствии снесено.

При этом в параллельном разбирательстве департамент требует от НП "Салтыково" компенсацию расходов, понесенных на снос недостроя в 127 млн рублей.

Ответчик недоумевает, почему департаментом был выбран именно такой порядок действий - снос, взыскание компенсации и только потом расторжение договора.

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