Департамент градостроительства Самары судился с партнерством дольщиков из-за снесенного недостроя

В Арбитражном суде Самарской области рассматривается иск департамента градостроительства Самары к некоммерческому партнерству "Салтыково" о расторжении договора. Спор связан с недостроем на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Киевской, который строился на средства дольщиков и был снесен в прошлом году как самострой, хотя заказчиком выступал именно департамент.
В иске ведомство требует расторгнуть договор от 8 августа 2004 г. в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору и существенным изменением обстоятельств. По утверждению истца, изменение обстоятельства — это изменение бюджетного законодательства, которым в мае 2010 г. был установлен запрет муниципальным учреждениям осуществлять функции заказчика при капитальном строительстве объектов, не относящихся к муниципальной собственности, возводимых для нужд города.
Согласно же договору 2004 года, в обязанности истца входило предоставление земельного участка, утверждение проекта и получение разрешения на строительство "Оздоровительно-спортивного комплекса с подземной авто стоянкой по ул. Салтыкова-Щедрина в 3-м микрорайоне пос. Братьев Кузнецовых в Железнодорожном районе Самары". Контрагенту — ООО "Группа строительных компаний "Междуречье" — достались затраты на возведение.
Для привлечения средств на строительство были заключены договоры со 160 дольщиками, из которых более половины надеялись получить машиноместа в строящемся объекте.
В мае 2010 г. по инициативе налоговой инспекции ГСК "Междуречье" была признана банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство. Все обязанности ГСК по договору 2004 г. перешли к зарегистрированному в 2009 г. Некоммерческому партнерству защиты прав дольщиков спортивно-оздоровительного комплекса "Салтыково". Застройщиком же оставался департамент. В доказательство данного факта ответчики демонстрируют предписание Госстройнадзора, выписанное департаменту.
Таким образом, по мнению ответчика, свое обязательство о получении разрешения на строительство не выполнил именно департамент, в связи с чем недостроенное здание в 2023 г. было признано незаконной постройкой и впоследствии снесено.
При этом в параллельном разбирательстве департамент требует от НП "Салтыково" компенсацию расходов, понесенных на снос недостроя в 127 млн рублей.
Ответчик недоумевает, почему департаментом был выбран именно такой порядок действий - снос, взыскание компенсации и только потом расторжение договора.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет