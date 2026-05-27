На участке от ДОМ.РФ в Самаре построят более 56 тыс. кв. м жилья

ДОМ.РФ проведёт 26 июня аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в отношении участка 12 га в Куйбышевском районе Самары. Градпотенциал площадки — не менее 56,2 тыс. кв. м жилья.

Приём заявок на участие в торгах завершается 22 июня. Начальная цена права заключения договора КРТ составляет 9,17 млн рублей.

Участок находится вблизи ул. Утёвская и Николаевского пр-та. Окружение представлено среднеэтажной и индивидуальной жилой застройкой. В одном из соседних кварталов расположен спорткомплекс с ледовой ареной. Рядом протекает р. Подстепновка. Поблизости — детский сад и образовательный центр Южный город.

Помимо строительства среднеэтажных многоквартирных жилых домов, на участке по условиям договора КРТ предполагается размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленение. Срок реализации проекта — 6 лет.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Самарской области. В 2025 году в центральной части Самары за 85,27 млн рублей был реализован имущественный комплекс на участке 0,06 га.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе "Список торгов". Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале "Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость".