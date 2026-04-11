В Тольятти около Медгородка планируют построить новую высотку

В Автозаводском районе Тольятти около городской больницы №5 (Медгородок) планируется построить высотный жилой дом. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Согласно документам, на участке площадью 9,15 тыс. кв. м по ул. 40 лет Победы, №37б планируется возвести многоквартирный многоэтажный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения. Машино-местами будет обеспечено 2/3 количества квартир.

Заказчиком экспертизы выступало ООО "СЗ Единение" Валерия Шиянова. Принадлежащее ему ООО "Пламя" в ноябре 2025 г. выиграло проводившиеся мэрией торги на право заключения договора аренды земельного участка, предложив 28,36 млн рублей.

Археологическое обследование никаких исторических объектов на участке не выявило.