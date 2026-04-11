В Тольятти около Медгородка планируют построить новую высотку

В Автозаводском районе Тольятти около городской больницы №5 (Медгородок) планируется построить высотный жилой дом. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.
Согласно документам, на участке площадью 9,15 тыс. кв. м по ул. 40 лет Победы, №37б планируется возвести многоквартирный многоэтажный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения. Машино-местами будет обеспечено 2/3 количества квартир.
Заказчиком экспертизы выступало ООО "СЗ Единение" Валерия Шиянова. Принадлежащее ему ООО "Пламя" в ноябре 2025 г. выиграло проводившиеся мэрией торги на право заключения договора аренды земельного участка, предложив 28,36 млн рублей.
Археологическое обследование никаких исторических объектов на участке не выявило.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
