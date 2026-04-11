В Тольятти около Медгородка планируют построить новую высотку Банк ДОМ.РФ: Самарская область в десятке регионов с высоким уровнем одобрения кредитов для подрядчиков ИЖС с эскроу "Будет битва": самарцы отказали застройщику ЖК "Дом у озера" в поблажках с парковкой "Глобал Вижн" рассказал, как ускорит строительство жилья в Самаре До 19 этажей: федеральный застройщик построит новый ЖК в Самаре

В Тольятти около Медгородка планируют построить новую высотку

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Автозаводском районе Тольятти около городской больницы №5 (Медгородок) планируется построить высотный жилой дом. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Согласно документам, на участке площадью 9,15 тыс. кв. м по ул. 40 лет Победы, №37б планируется возвести многоквартирный многоэтажный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения. Машино-местами будет обеспечено 2/3 количества квартир.

Заказчиком экспертизы выступало ООО "СЗ Единение" Валерия Шиянова. Принадлежащее ему ООО "Пламя" в ноябре 2025 г. выиграло проводившиеся мэрией торги на право заключения договора аренды земельного участка, предложив 28,36 млн рублей.

Археологическое обследование никаких исторических объектов на участке не выявило.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

