Жители поддержали высотную застройку в центре Самары

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по застройке города. Один из вопросов касался 105-го квартала, который расположен в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской, недалеко от ЦУМ "Самара".

Главу Самары обязали изъять под снос дома в центре Самары Региональный арбитраж частично удовлетворил иск ООО "ИСК "Бизнес Дата" против мэра Самары и администрации города. Причиной разбирателства стала реализация договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской.

Эту площадку мэрия Самары еще в 2016 году отдала ООО "ИСК "Бизнес Дата" по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

Компания планировала реализовать проект 4-секционного жилого дома разной высотности (от трех до девяти этажей) с встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Однако к стройке приступить так и не смогла, потратив многие годы на судебные тяжбы с городскими властями.

В последние два года застройщик инициировал очередной виток разбирательств. В сентябре 2024 г. арбитражный суд по одному из исков "Бизнес Дата" признал незаконным решение главы Самары о расторжении договора в одностороннем порядке. Также компания пыталась оспорить отказ мэрии в согласовании многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) территории, но проиграла. Камнем преткновения стало попадание земельного участка в границы исторического поселения, защитные и охранные зоны нескольких объектов культурного наследия.

Оспорить решение суда у представителей "Бизнес Даты" не получилось. В марте она вновь подала заявку в мэрию на согласование многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), но не всего квартала, а трех отдельных участков общей площадью около 900 кв. метров.

Общественные обсуждения выдались спокойными. На предложение застройщика поступили только положительные отзывы, и большинство рекомендовано учесть. Хотя выглядят они единообразно:

"Даю свое разрешение на использование земельного участка под строительство многоэтажной жилой застройки, чтобы улучшить свои жилищные условия";

"Предлагаю принять проект, т.к. улучшится внешний облик города. Люди улучшат жилищные условия. Взамен нам как собственникам хотелось бы получить справедливую, достойную компенсацию, потому что это наш отчий дом";

"Предлагаю принять данный проект, т.к. люди хотят видеть современное и комфортное жилье с парковочными местами и жить в Лен.районе";

"Предлагаю предоставить разрешение в связи с тем, что требуется улучшение жилищных условий, т. к. дом постройки прошлого века, все удобства во дворе, воды нет";

"Как собственник жилья поддерживаю решение об использовании земельного участка по указанному адресу под высотную застройку. Надеюсь приобрести комфортное жилье во вновь строящемся доме. Считаю, что современное высотное здание украсит облик этого района города и позволит многим семьям улучшить свои жилищные условия".

Повлияют ли эти отзывы на решение властей по поводу данного квартала, пока неизвестно. Окончательные решения теперь будет принимать министерство градостроительной политики Самарской области.

Между тем "Бизнес Дата" через суд добивается продления договора РЗТ. Процесс стартует в середине апреля.