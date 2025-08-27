Главу Самары обязали изъять под снос дома в центре Самары

Региональный арбитраж частично удовлетворил иск ООО "ИСК "Бизнес Дата" против мэра Самары и администрации города. Причиной разбирателства стала реализация договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской.

Речь идет о 105-м квартале, который находится возле ЦУМ "Самара". "Бизнес Дата" и мэрия заключили договор об его освоении в 2016 году. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями. Компания планировала реализовать проект 4-секционного жилого дома разной высотности (от трех до девяти этажей) с встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Однако к стройке приступить так и не смогла, потратив многие годы на судебные тяжбы с городскими властями.

В последние два года застройщик инициировал очередной виток разбирательств. В сентябре 2024 г. арбитражный суд по одному из исков "Бизнес Дата" признал незаконным решение главы Самары о расторжении в одностороннем порядке договора о развитии застроенной территории. В июле 2025 г. компания проиграла процесс, в котором оспаривала отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, а именно — многоэтажную жилую застройку (высотную застройку).

В августе же состоялось заседание по иску "Бизнес Даты" о бездействии главы Самары в части исполнения отдельных пунктов договора о РЗТ. Компания попросила обязать мэра рассмотреть вопрос о признании аварийными и подлежащими сносу многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:

ул. Арцыбушевская, 71-73 (исключая литера А дома № 73), 75, 77, 79, 81, 83;

ул. Буянова, 60А, 64, 68, 70 (исключая литеру Б), 72, 74А, 74Б, 74В, 76А, 78;

ул. Вилоновская, 102/56, 96, 98, 100.

Также истец считает, что глава города обязан предъявить требования о сносе домов, признанных аварийными, изъять жилые помещения и участки под ними в собственность муниципалитета:

ул. Буянова, 58 (литеры Б.Б 1,6);

ул. Буянова, 58 (литеры А, а);

ул. Буянова, 62 (литеры А.А1);

ул. Буянова, 62 (литера Б);

ул. Буянова, 70 (литера Б);

иных домов, указанных в договоре, в случае их признания в установленном порядке аварийными.

В удовлетворении первого пункта иска суд отказал. В материалах дела указано, что инициирование процедуры оценки многоквартирного дома на предмет аварийности носит заявительный характер. Во время процесса чиновники сообщили, что жильцы к ним с такими заявлениями не обращались, а глава города и мэрия инициировать эту процедуру не могут в виду отсутствия соответствующих полномочий полномочий.

В остальной части арбитраж иск удовлетворил. Суд обязал мэра Ивана Носкова предъявить требования о сносе домов, уже признанных аварийными, а также изъятии этих зданий и участков под ними в собственность муниципалитета.

"Возражения главы городского округа сводятся к тому, что заявителем не исполнены обязательства, касающиеся создания либо приобретения, а также передачи в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам. Однако данные доводы не могут быть приняты во внимание, поскольку установленная договором последовательность встречных обязательств предполагает, что выполнению инвестором обязательств должно предшествовать принятие главой решений о признании домов аварийными и об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и земельных участков под ними. Следовательно, исполнение обязанностей заявителем поставлено в зависимость от исполнения главой городского округа обязанностей по принятию решений о признании домов аварийными и об изъятии земельных участков и жилых домов", — говорится в решении арбитража.