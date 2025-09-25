Самарский департамент градостроительства более 10 лет не может оформить участки под двумя ЖК

Ленинский районный суд Самары признал незаконным бездействие городского департамента градостроительства, который уже много лет не может сформировать границы земельных участков под многоквартирными домами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2007-2008 гг. администрация Самары выдала разрешение на застройку в границах улиц Гастелло, Стара-Загора, Санфировой и Московского шоссе.

ЖК "Москва" (Московское шоссе, №№ 45, 47, 49, 51, 53, 57; ул. Стара-Загора, №№ 44, 46, 48) и все дома ЖК "Париж" (ул. Санфировой, 99; ул. Стара-Загора, 21; ул. Гастелло, №№ 46, 49) построены и введены в эксплуатацию уже более 10 лет назад. Однако границы участков под домами до сих пор не сформированы, что нарушает права жителей, являющихся землепользователями.

В связи с этим городская прокуратура внесла представление департаменту градостроительства, но нарушения исправлять никто не спешил.

В результате надзорному ведомству пришлось обратиться в суд. Теперь департамент обязали оформить землю как полагается.