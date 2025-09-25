Самарский департамент градостроительства более 10 лет не может оформить участки под двумя ЖК

Ленинский районный суд Самары признал незаконным бездействие городского департамента градостроительства, который уже много лет не может сформировать границы земельных участков под многоквартирными домами. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2007-2008 гг. администрация Самары выдала разрешение на застройку в границах улиц Гастелло, Стара-Загора, Санфировой и Московского шоссе.
ЖК "Москва" (Московское шоссе, №№ 45, 47, 49, 51, 53, 57; ул. Стара-Загора, №№ 44, 46, 48) и все дома ЖК "Париж" (ул. Санфировой, 99; ул. Стара-Загора, 21; ул. Гастелло, №№ 46, 49) построены и введены в эксплуатацию уже более 10 лет назад. Однако границы участков под домами до сих пор не сформированы, что нарушает права жителей, являющихся землепользователями.
В связи с этим городская прокуратура внесла представление департаменту градостроительства, но нарушения исправлять никто не спешил.
В результате надзорному ведомству пришлось обратиться в суд. Теперь департамент обязали оформить землю как полагается.
Последние комментарии
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.