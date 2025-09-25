16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фонд развития территорий выставил на торги три недостроя в Ставропольском районе В Самарской области объявили повторный аукцион по продаже комплекса "Березка" Глава минграда объяснил отказ в застройке квартала у ТРК "Вива Лэнд" Минград забраковал проект строительства ЖК в стиле казарм на ГПЗ-4 На продажу выставлено имущество бизнесмена Андрея Вейса на 4,5 млрд рублей

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарский департамент градостроительства более 10 лет не может оформить участки под двумя ЖК

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 93
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ленинский районный суд Самары признал незаконным бездействие городского департамента градостроительства, который уже много лет не может сформировать границы земельных участков под многоквартирными домами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2007-2008 гг. администрация Самары выдала разрешение на застройку в границах улиц Гастелло, Стара-Загора, Санфировой и Московского шоссе.

ЖК "Москва" (Московское шоссе, №№ 45, 47, 49, 51, 53, 57; ул. Стара-Загора, №№ 44, 46, 48) и все дома ЖК "Париж" (ул. Санфировой, 99; ул. Стара-Загора, 21; ул. Гастелло, №№ 46, 49) построены и введены в эксплуатацию уже более 10 лет назад. Однако границы участков под домами до сих пор не сформированы, что нарушает права жителей, являющихся землепользователями.

В связи с этим городская прокуратура внесла представление департаменту градостроительства, но нарушения исправлять никто не спешил.

В результате надзорному ведомству пришлось обратиться в суд. Теперь департамент обязали оформить землю как полагается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5