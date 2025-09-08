Депстрой Самары потребовал через суд возвращения городу парковки на ул. Солнечной

Департамент градостроительства Самары подал два иска против ООО "Волга-Промышленность". Ведомство добивается возвращения городу двух земельных участков на ул. Солнечной. Они располагаются в районе пересечения с ул. Губанова.

Согласно судебным документам, участок площадью 2 041,00 кв. метров депстрой собирается выкупить. Стоимость ведомство оценило в 4,3 млн рублей.

По второму участку — площадью 568,00 кв. метров — департамент требует признать договор купли-продажи недействительным с возвращением ООО "Волга-Промышленность" 1,2 млн рублей.

Рассмотрение обоих исков стартует в сентябре. Судя по данным "Яндекс.Карты", сейчас на спорных участках располагается парковка. При этом, как отмечают чиновники, они относятся к категории "земли населенных пунктов" с видом разрешенного использования: "пищевая промышленность".

Летом прокуратура добилась возвращения города участка напротив дома № 5 по ул. Солнечной, где располагаются торговые точки. Как указано в материалах дела, рынок незаконно занимал часть объекта дорожного хозяйства.