В Самаре в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

В субботу, 25 октября, в 20:10 в Самаре не пересечении ул. Свободы и пр. Кирова произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

Фото: ГУ МВД по Самарской области