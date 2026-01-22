В Тольятти водитель Hyundai заехал под электричку

В среду, 21 января, в Тольятти произошло ДТП с участием поезда и легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

В 15:50 36-летний водитель Hyundai Santa Fe двигался по ул. Химзаводской и в районе железнодорожной станции на запрещающий сигнал семафора выехал на железнодорожный переезд. В результате автомобиль столкнулся с электричкой.

Как сообщают в соцсетях, ДТП произошло между станциями Жигулевское Море и Химзаводская, иномарка столкнулась с "Ласточкой" (№7119 Самара - Тольятти).