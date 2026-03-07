В Тольятти госпитализирован пассажир Hyundai, в который въехал пенсионер на иномарке

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти в пятницу, 6 марта, в 12:40 63-летний мужчина на Chery Arrizo столкнулся с Hyundai Solaris.

Фото: ГУ МВД по Самарской области