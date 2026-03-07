Над Самарской областью сбили пять беспилотников, пострадал один человек

В ночь на субботу, 7 марта, над территорией Самарской области сбили пять БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 124 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать города России.

Как уточнили в Росавиации, с 3:50 до 8:50 в аэропорту Курумоч вводились временные ограничения на полеты.

Как сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев, в результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах – нет.

"Уважаемые жители! Будьте бдительны. Если обнаружили подозрительные предметы — сообщайте по телефону экстренной службы: 112.

Напоминаю также о запрете на съемку и публикацию фото, видео БПЛА и последствий их применения", - написал губернатор.