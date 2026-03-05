Жительница Самары получила более 1 млн рублей за несуществующего ребенка

Перед Красноглинским районным судом Самары предстанет 50-летняя самарчанка, обвиняемая в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает прокуратура региона.

В декабре 2019 года женщина представила в соцзащиту ложные документы в целях получения выплат при рождении ребенка и ежемесячных выплат. При этом ребенка в действительности не существовало.

За период с декабря 2019 по декабрь 2025 года обвиняемая неправомерно получила сумму около 600 тыс. рублей.

Кроме того, на несуществующего ребенка обвиняемая получила материнский сертификат на сумму более 450 тыс. рублей.