Уголовное дело возбудили в отношении замглавы Промышленного района Самары

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении замглавы администрации Промышленного района Самары Андрея Свиреня. Информацию журналисту Волга Ньюс подтвердили в СУ СКР по Самарской области.

По предварительным данным, речь в уголовном деле может идти о незаконном выводе земельного участка. Уголовное дело возбудили по статье о превышении должностных полномочий.

Судя по информации сайта городской администрации, Свирень курировал вопросы потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей, муниципального, земельного и лесного контроля, архитектуры.