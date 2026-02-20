В Жигулевске женщина покалечила стулом продавца старинных тканей, не сойдясь в цене

В полицию Жигулевска местный житель сообщил, что из квартиры в доме на Молодежном проспекте слышны крики, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ГУ МВД по Самарской области

На место происшествия прибыли сотрудники ППС. Оценив обстановку, они задержали ранее не судимую 43-летнюю уроженку Перми и помогли находившимся в квартире врачам госпитализировать 87-летнюю пострадавшую с многочисленными травмами на голове и теле.

Пострадавшая пенсионерка рассказала, что конфликт произошел в ее квартире, когда малознакомая местная жительница, занимающаяся скупкой антиквариата, пришла к ней приобрести старинные ткани. В ходе обсуждения сделки они не сошлись в цене, и словесная перепалка быстро переросла в агрессию со стороны покупательницы. В итоге скупщица антиквариата нанесла пожилой женщине удары руками и стулом.

На подозреваемую завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Та вину признала и пояснила, что избила пенсионерку, не совладав с эмоциями.