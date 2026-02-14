В Самаре будут судить экс-министра здравоохранения региона Армена Беняна

Экс-министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и бывшая глава ГКУ СО "Самарафармация" Алевтина Игнатова предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Армен Бенян возглавил минздрав Самарской области в июле 2020 года. До этого он на протяжении года руководил Самарской областной клинической больницей имени Середавина. В сентябре 2023 года, после губернаторских выборов, глава минздрава, как и все члены регионального правительства, был переведен в статус врио, а в марте 2024 года переназначен на свою должность, но ненадолго. Вскоре его отправили в отставку.

В конце 2024 г. стало известно, что экс-министр здравоохранения попал в уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Фабула дела связана с тендерами на закупку медоборудования и расходников для нужд лечебных учреждений Самарской области в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". С бывшего министра взяли подписку о невыезде.

Сейчас это уголовное дело дошло до суда, сообщает "Самарское обозрение". Подельницей Беняна стала бывшая руководитель ГКУ СО "Самарафармация" Алевтина Игнатова, покинувшая свой пост осенью 2024 года. Обоих бывших чиновников от медицины обвиняют по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело Беняна и Игнатовой поступило в суд Советского района Самары в конце января 2026 года. Предварительное слушание по нему назначено на 17 февраля 2026 года. Интересы фигурантов представляют адвокаты Дмитрий Курмаев и Алексей Дубовитченко.

Алевтину Игнатову в свое время считали креатурой бывшего замминистра здравоохранения Асланбека Майрамукаева, который рискует скоро получить уже третью судимость за коррупционные деяния. Его уголовное дело тоже рассматривает Советский райсуд.