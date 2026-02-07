Слишком низкая температура в детсаду в Самарской области привела к уголовному делу

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за нарушений в детском саду. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что еще с начала отопительного сезона в одном из детсадов Кинель-Черкасского района температура в помещениях значительно ниже нормативной.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию инженерной системы.