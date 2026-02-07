Водитель из Самарской области хотел помочь другу, но пойдет под суд

В Волжском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело 44-летнего мужчины, остановленного пьяным за рулем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В конце 2025 г. ночью на 32 км дороги Самара — Большая Черниговка сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов ВАЗ-21101. От водителя исходил резкий запах алкоголя, но проходить медосвидетельствование отказался. Затем выяснилось, что ранее мужчину уже лишили прав на год за аналогичное нарушение. Свой поступок автомобилист объяснил тем, что ехал в сторону трассы, чтобы помочь другу, у которого сломался автомобиль.

В итоге в отношении него возбудили уголовное дело о повторном пьяном вождении.