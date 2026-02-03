Мошенники обманули жителя региона на полмиллиона рублей

В Самарской области 50-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД региона.

Обратившийся за помощью в полицию мужчина пояснил, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил в необходимости проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ. А для сохранности денег их необходимо срочно перевести их на безопасный счет.

Пострадавший выполнил все требования злоумышленника, отдав ему 501 тыс. рублей. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.