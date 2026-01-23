В Красноармейском районе женщина перевела мошенникам 500 тыс. рублей за "полис ОМС"

В Красноармейском районе произошла очередная история, связанная с телефонным мошенничеством. Жертвой злоумышленников стала 67-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пожилой женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудником страховой компании и сообщила, что срок действия полиса обязательного медицинского страхования истекает. Для его продления требовалось лишь передать SMS‑код, поступивший с портала Госуслуг. Однако женщина проявила бдительность — не поверила звонившей и прервала разговор.

Но спустя некоторое время женщине позвонил человек, выдававший себя за следователя. Он заявил, что в отношении нее совершены мошеннические действия, и убедил срочно перевести деньги на "безопасный счет". Под влиянием психологического давления потерпевшая перевела злоумышленникам более 500 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту полицией возбуждено уголовное дело.