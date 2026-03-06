В Тольятти прохожий избил дворника черенком от лопаты

В Тольятти под стражу заключили подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Автозаводского района Тольятти поступило сообщение о госпитализации с ул. Революционной 54-летнего работника управляющей компании. Во время бытового конфликта мужчина получил травмы. Он пояснил, что убирался на вверенной ему территории, а затем к нему подошел молодой незнакомец и начал придираться к качеству уборки. В итоге задира избил дворника черенком от лопаты. Экспертиза показала, что здоровью потерпевшего причинили тяжкий вред.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого — 26-летнего тольяттинца. Тот пояснил, что во время ссоры не справился с эмоциями, ударил дворника, а затем ушел домой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас подозреваемый заключен под стражу.