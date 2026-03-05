В Самаре начали судить директора компании "Фарм Мед" Андрея Изюмского

В четверг, 5 марта, Советский районный суд начал процесс по уголовному делу в отношении Андрея Изюмского, Сергея Туманова, Николая Энбома и Елены Захаровой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В зависимости от роли каждого, фигурантов обвиняют в мошенничестве, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей.

"Судом было рассмотрено ходатайство одного из подсудимых и его защитника о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, в удовлетворении которого отказано. По итогам предварительного слушания назначено судебное заседание на 12.03.2026 года", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Изюмского возбуждено уголовное дело и в его рамках проходили оперативные мероприятия в ГКУ "Самарафармация". Изначально предполагалось, что речь может идти о заключении контрактов на поставки в медицинской сфере с "нужными" поставщиками. Позже Изюмского упоминали в уголовном деле теперь уже бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Предполагается, что Бенян и его на тот момент заместитель Асланбек Майрамукаев могли способствовать тому, что Изюмский выигрывал контракты на торгах.

По данным источников Волга Ньюс, при исполнении контрактов, которые получал Изюмский, деньги могли выводиться через счета других предпринимателей. Таким образом в деле появились подозрение в неправомерном обороте средств платежей и обвиняемые бизнесмены. Адвокат Изюмского Михаил Пырьев пока отказался комментировать судебный процесс.

Изюмский значится единственным учредителем ООО "Фарм Мед". Последние контракты компании датированы 2024 годом. Бывший совладелец - Александр Сивинский. Контракты заключались с различными медучреждениями, а также с ГКУ "Самарафармация".