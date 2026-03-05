16+
Преступления Происшествия

В Самаре начали судить директора компании "Фарм Мед" Андрея Изюмского

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 5 марта, Советский районный суд начал процесс по уголовному делу в отношении Андрея Изюмского, Сергея Туманова, Николая Энбома и Елены Захаровой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В зависимости от роли каждого, фигурантов обвиняют в мошенничестве, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей. 

"Судом было рассмотрено ходатайство одного из подсудимых и его защитника о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, в удовлетворении которого отказано. По итогам предварительного слушания назначено судебное заседание на 12.03.2026 года", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Изюмского возбуждено уголовное дело и в его рамках проходили оперативные мероприятия в ГКУ "Самарафармация". Изначально предполагалось, что речь может идти о заключении контрактов на поставки в медицинской сфере с "нужными" поставщиками. Позже Изюмского упоминали в уголовном деле теперь уже бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Предполагается, что Бенян и его на тот момент заместитель Асланбек Майрамукаев могли способствовать тому, что Изюмский выигрывал контракты на торгах.

По данным источников Волга Ньюс, при исполнении контрактов, которые получал Изюмский, деньги могли выводиться через счета других предпринимателей. Таким образом в деле появились подозрение в неправомерном обороте средств платежей и обвиняемые бизнесмены. Адвокат Изюмского Михаил Пырьев пока отказался комментировать судебный процесс.

Изюмский значится единственным учредителем ООО "Фарм Мед". Последние контракты компании датированы 2024 годом. Бывший совладелец - Александр Сивинский. Контракты заключались с различными медучреждениями, а также с ГКУ "Самарафармация". 

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

