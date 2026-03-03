Лже-полицейский выманил у тольяттинца 1 млн рублей

В полицию обратился 56-летний тольяттинец. Он сообщил, что неизвестный под видом полицейского выманил у него свыше 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По словам мужчины, лже-полицейский рассказал, что его деньгами пытаются завладеть злоумышленники. Для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет.

Переживая за накопления, мужчина согласился на предложение и перевел более 1 миллиона рублей. Позже он решил связаться с банком, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знали.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.