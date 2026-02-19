В Самаре начнут суд над водителем катера из-за гибели человека

В суде начнется процесс о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации катера, в результате чего погиб человек. Обвинение водителю предъявили по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

Напомним, 12 июля 2025 г. во время урагана в Самарской области на Волге перевернулся плавучий дом. Он пошел ко дну. Помощь на месте оказывали спасатели.

"По данным следствия, у острова Зелененький мужчина, управлявший маломерным прогулочным катером "Каштан", неверно маневрировал в штормовых условиях. Это привело к опрокидыванию и затоплению судна. Четыре человека, включая судоводителя, оказались в воде, а одна из пассажирок не смогла выбраться и утонула", - рассказали по итогу расследования 19 февраля в Центральном межрегиональном следственном управлении СК России.

Как пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре, уголовное дело направили в суд Красноглинского района Самары. По данным источников, обвиняемый - Валерий Порваткин.