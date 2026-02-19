Большинство самарцев совершают онлайн-покупки несколько раз в месяц

Более 70% жителей Самары делают онлайн-заказы в среднем восемь раз в месяц и учитывают рекламу при выборе товаров и услуг. Так, 31% совершают покупки несколько раз в неделю, 21% — каждую неделю, 17% — несколько раз в месяц, а 10% покупают онлайн ежедневно. Ещё 9% оформляют покупки каждый месяц, 8% — каждые два-три месяца, и только 2% сообщили, что не совершают покупки онлайн. Эксперты Авито Работы и Авито Рекламы провели опрос среди более чем 7 тыс. работающих жителей России, чтобы выяснить роль онлайн-рекламы в процессе выбора.

Как часто вы совершаете покупки онлайн?

Частота Доля респондентов, % Каждый день 10% Несколько раз в неделю 31% Каждую неделю 21% Несколько раз в месяц 17% Каждый месяц 9% Каждые 2-3 месяца 8% Каждые 3-6 месяцев 0% Каждые 6-12 месяцев 0% Раз в год и реже 0% Не совершаю покупки в интернете 2%

Частота покупок различается в зависимости от возраста и пола. Самая высокая доля ежедневных заказов отмечается среди аудитории 18–24 лет (12%), тогда как среди респондентов 65+ этот показатель составляет 2%. Среди аудитории 45–64 лет формат "несколько раз в месяц" встречается чаще, чем в среднем по выборке — 30% против 26%. Интересно, что женщины чаще совершают онлайн-покупки несколько раз в неделю — 30% против 18% у мужчин.

Чаще всего покупки в интернете не привязаны к конкретному времени (41% респондентов). Среди тех, кто выбирает определённый момент, чаще всего заказы оформляют вечером дома — 32%. В выходные покупки совершают 21%, в перерывах на работе или учёбе — 15%, а сразу после работы или учёбы — 6%.

Онлайн-реклама играет заметную роль в процессе выбора товаров и услуг: 77% работающих жителей Самары в той или иной степени учитывают её при принятии решения о покупке. Для 13% респондентов реклама становится одним из основных факторов выбора. Ещё 21% воспринимают её как дополнительный ориентир и принимают во внимание вместе с другими параметрами, такими как цена или характеристики товара. Самая многочисленная группа (43%) отмечают, что иногда ориентируются на рекламные предложения. В то же время 23% опрошенных заявили, что выбирают товары самостоятельно и не опираются на рекламу.

"Онлайн-реклама сегодня влияет не только на узнаваемость бренда, но и на сам момент выбора. Большинство респондентов учитывают её при принятии решения, а для части аудитории она является ключевым фактором. Это означает, что рекламное сообщение воспринимается не как фон, а как элемент сравнения предложений и условий покупки", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

"В условиях цифровизации всех процессов всё больше потребительских операций работающих россиян естественным образом перетекает в онлайн-среду — и это становится нормой повседневной жизни. Цифровые каналы постепенно берут на себя часть базовых и регулярных покупок, формируя новый стандарт потребления. Поэтому онлайн-формат становится привычным и системным способом совершения покупок", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.