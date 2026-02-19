Открыта регистрация на VI всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли"

В декабре 2025 г. на площадке информационного агентства "ТАСС" прошла пресс-конференция официального старта регистрации участников VI всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли".

В мероприятии приняли участие: первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин; председатель организационного комитета всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли", руководитель всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор; первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков; министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Михаил Бутылкин; министр строительства и архитектуры Амурской области Дмитрий Калугин; президент Ассоциации "Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования" (НОТИМ) Михаил Викторов; заместитель директора Института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Сергей Календжян; заместитель директора управления персоналом АО "ДОМ РФ" Максим Тарштыков; представители организационного комитета и партнеры конкурса.

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин отметил ключевую роль строительной отрасли в социально-экономическом развитии страны, подчеркнул важность реализации масштабных инфраструктурных проектов, внедрения современных технологий и повышения качества управленческих решений.

Он акцентировал внимание на значении всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" как эффективного инструмента формирования кадрового резерва, развития профессиональных компетенций управленцев и обмена лучшими практиками в строительной отрасли, а также выразил уверенность, что VI сезон конкурса внесет существенный вклад в укрепление кадрового потенциала строительного комплекса РФ.

Председатель организационного комитета Александр Моор рассказал о значительных достижениях прошлых сезонов, отметив, что конкурс объединил более 75 тысяч специалистов со всей страны и стал эффективным инструментом формирования кадрового резерва отрасли. Более 30% участников, успешно прошедших конкурсные испытания, получили повышение либо расширение управленческих полномочий в государственных, муниципальных и коммерческих структурах.

Конкурс пройдет в 4 этапа:

1. Дистанционный этап с 18 декабря 2025 г. по 01 июня 2026 года — регистрация на официальном сайте конкурса, заполнение анкеты.

2. Дистанционный этап с 15 мая по 15 июня 2026 года: участники пройдут онлайн-тестирование управленческого потенциала, лидерских способностей, уровня профессиональных компетенций, запись видеоинтервью о целях участия в конкурсе.

3. Дистанционный полуфинал с 20 июня по 15 июля 2026 года: участники проходят образовательные программы с участием ведущих экспертов строительной отрасли РФ.

4. Очный финал пройдет в преддверии Дня строителя с 6 по 9 августа 2026 года: включает в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых лиц строительной отрасли РФ.

Информация о регионе проведения финала будет дополнительна размещена на сайте. В рамках очных финальных мероприятий конкурсанты представляют проекты и презентации по развитию строительной отрасли: проблемы и пути их решения, а также проходят образовательно-развивающие программы.

Особое внимание будет уделено формированию современных управленческих подходов, ориентированных на повышение прозрачности, технологичности и устойчивости строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а также на развитие профессиональных компетенций руководителей, отвечающих за реализацию крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Финалисты и победители войдут в кадровый резерв строительной отрасли, а проекты победителей — в Стратегию развития отрасли. Подробная информация об условиях участия, этапах проведения, программе мероприятий и регистрация участников VI сезона всероссийского отраслевого конкурса

управленцев "Лидеры строительной отрасли" доступны на официальном сайте конкурса. Участие в конкурсе — бесплатное.

Одним из нововведений всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" в 2026 г. является проведение отраслевых треков, целью которых является выявление, поощрение лучших управленцев и практик в управлении строительными проектами, повышение профессионального уровня технических заказчиков и лидеров цифровых изменений. Проведение первого отраслевого трека запланировано в мае 2026 г. В рамках VI сезона конкурса организационной комитет также продолжит проведение региональных треков, направленных на системное формирование кадрового резерва и эффективное замещение вакантных должностей в органах исполнительной власти и профильных ведомствах конкретных регионов. В соответствии с потребностями каждого субъекта региональный трек способствует выявлению и поддержке специалистов, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями, опытом и мотивацией для эффективной работы на руководящих позициях.

Успешный опыт проведения региональных треков в Забайкальском крае, Ярославской области, Амурской области подтвердил значимость и результативность формата мероприятия, что становится основанием для его масштабирования на другие регионы страны. В ближайшей перспективе региональные треки пройдут на территории Камчатского края, Волгоградской области и др. субъектах РФ, в партнерстве с региональными правительствами и профильными органами власти. Победители региональных треков получают возможность занять управленческие должности в составе правительств регионов и органов власти регионов и в дальнейшем смогут внести значительный вклад в развитие отрасли, повышая ее конкурентоспособность.