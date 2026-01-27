В Нефтегорске началось строительство современного корпуса общеобразовательной школы

В Нефтегорске стартовало строительство нового корпуса школы № 2. Реализация проекта ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за счет средств федерального и регионального бюджета.

В городе, где проживает 17 920 человек, школа № 2 является важным образовательным центром. Сейчас здесь обучаются около 700 детей. Новый корпус создается для того, чтобы учебный процесс стал комфортнее и безопаснее, а ученики получили дополнительные возможности для развития и творческих занятий.

Проект предусматривает возведение трёхэтажного Г-образного здания площадью порядка 1 741 м². В корпусе разместятся информационный центр с библиотекой, актовый зал на 300 мест, современные учебные кабинеты, а также вспомогательные и общественные помещения.

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы, выдано разрешение на строительство. В настоящий момент ведутся работы по подземной части здания и изготовлению металлоконструкций.

При строительстве особое внимание уделяется безопасности и удобству. Здание будет оснащено современными системами вентиляции, отопления и пожарной безопасности.

"Школа № 2 давно играет важную роль в жизни Нефтегорска. Новый корпус создается для того, чтобы детям было удобнее учиться, заниматься творчеством и развиваться. Мы делаем всё, чтобы школа соответствовала современным стандартам и оставалась комфортным местом для каждого ребёнка", — отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

В 2026–2027 годах в Самарской области запланировано строительство целого ряда объектов социальной инфраструктуры, в том числе благодаря участию региона в национальном проекте "Инфраструктура для жизни". С целью обеспечения региона дополнительными дошкольными и образовательными учреждениями запланировано возведение детских садов вместимостью более 300 мест в Куйбышевском районе Самары и на улице 40 лет Победы в Тольятти, а также общеобразовательных школ в Тольятти и Сызрани.