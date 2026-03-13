Гражданин Узбекистана пытался сбыть в Самаре 52 свертка с героином

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по делу гражданина Узбекистана, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), направленный на сбыт наркотиков в Самаре. Ему передали 52 свертка с героином общей массой 14,38 грамма.

Подсудимый был задержан сотрудниками полиции с находившимися при нем 42 свертками. Оставшиеся 10 были изъяты из закладок.

Приговором суда гражданин Узбекистана признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима.