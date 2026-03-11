Жительница Самары вывела на "безопасный счет" 3 млн рублей

В полицию Самары обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, передает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть города Самары обратилась гражданка 1999 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщине позвонил якобы сотрудник налоговой службы и предупредил, что сбережения самарчанки пытаются похитить третьи лица. По легенде, которую озвучил телефонный собеседник, для защиты финансов требовалось срочно перевести все средства на специальный "безопасный" счет.

Опасаясь за деньги, заявительница выполнила инструкции и перевела на указанный счет около 3 миллионов рублей.

Позже, связавшись с банком для уточнения информации, девушка выяснила, что деньги на сохранный счет не поступали, а сотрудники банка подтвердили, что она стала жертвой обмана. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.