Тольяттинка поссорилась с соседями и из мести "заминировала" дом

В конце февраля ночью в полицию Ставропольского района поступило сообщение об угрозе минирования в Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. После проверки ни правоохранители, ни саперы не обнаружили предметов, представляющих угрозу.

Однако при проверке прилегающей территории полиция задержала 50-летнюю пьяную местную жительницу. У нее обнаружили телефон, с которого в службу "112" поступило тревожное сообщение о минировании.

Женщина пояснила, что, будучи пьяной, поссорилась с соседями, после чего и вызвала экстренные службы, "чтобы создать соседям проблем".

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.