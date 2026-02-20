В Сергиевском районе курьер маркетплейса пытался подкупить сотрудника ДПС

В Сергиевском районе водитель автомобиля ГАЗ 3009Z6, пытаясь избежать ответственности за правонарушение, пытался дать взятку сотруднику ДПС, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В феврале текущего года на 1115 км автодороги "М-5 "Урал" сотрудники Госавтоинспекции для проверки остановили фургон. В ходе административной процедуры, полицейские обнаружили, что машина, следующая из Уфы в Тольятти, оснащена дополнительным оборудованием в нарушение действующих норм и правил эксплуатации транспорта, а именно в кузове установлено отопление и дополнительные бочки для дизельного топлива.
После чего в патрульном автомобиле водитель-правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение за не привлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил водителя об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако, находясь в патрульном автомобиле, ранее не судимый 32-летний курьер одного из маркетплейсов не прекратил свои коррупционные действия и положил деньги в бардачок.
Полицейские задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Также госавтоинспекторы вынесли в отношении задержанного постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 500 руб. за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.5 КоАП РФ.
Материалы, собранные полицейскими ОМВД России по Сергиевскому району, переданы в СК РФ.
