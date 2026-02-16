Самарец лишился 2,5 млн рублей после звонка лже-банкира

В полицию Куйбышевского района Самары обратился 62-летний местный житель с жалобой на мошенничество, передает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевший сообщил, что накануне ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник сообщил мужчине, будто с его карты пытаются списать крупную сумму на подозрительные счета.

Используя психологическое давление и запугивая уголовной ответственностью за якобы происходящие махинации, аферист убедил самарца перевести все личные сбережения на "безопасный" счет. Реквизиты для перевода были направлены заявителю в одном из мессенджеров.

Мужчина, поверив звонившему, перечислил более 2,5 миллионов рублей на продиктованный счет. Позже, когда самарец попытался связаться с "сотрудником банка", чтобы удостовериться в сохранности средств, абонентский номер оказался недоступен.

Осознав, что стал жертвой обмана, гражданин обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.