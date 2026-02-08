Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре.

В социальной сети к главе ведомства обратилась местная жительница, которая была не согласна с условиями расселения ветхого здания на ул. Мориса Тореза. Ее семья — единственные жильцы дома 1960 г. постройки, который из-за высокой степени износа конструкций в 2022 г. признали аварийным.

Жильцам отключили газ и отопление и начали демонтировать общедомовое имущество. При этом собственникам помещений предложили переехать в квартиру меньшей жилой площади в отдаленной части города, где нет инфраструктуры. После отказа профильные структуры подали иск о принудительном выселении.

Обращения жильцов в различные органы не дали результатов, а расследование уголовного дела в СУ СК России по Самарской области затягивается.

Председатель СК поручил и. о. руководителя регионального управления Михаилу Ламонову доложить о проведенных следственных действиях и ускорить расследование.