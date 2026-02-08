Полицейские нашли мигрантов-нарушителей, злую именинницу и подростка в самарском баре

Самарские полицейские провели рейд в клуб-баре на ул. Ставропольской. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Внимание проверяющих привлекла 32-летняя женщина, отмечавшая день рождения. При полицейских она вела себя агрессивно и не реагировала на замечания окружающих. Правоохранители провели с ней профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Именинницу отправили на освидетельствование, а вместе с ней около 20 человек. У двоих из мужчин 20 и 39 лет зафиксировали наркотическое опьянение.

Также обнаружилось, что шестеро посетителей — иностранцы, которые ранее уклонились от выезда из страны по истечении срока пребывания. Их принудительно выдворят из России. Задержанных отправили в Центр временного содержания.

Одна из посетительниц бара пыталась обмануть полицейских, она скрывала дату рождения, но ее истинный возраст все равно установили, привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и передали матери.

ГУ МВД отмечает, что зимой 2024 г. во время рейда в этом же заведении полицейские обнаружили двух нетрезвых несовершеннолетних.