Пенсионерка из Самары умерла после ужина в ресторане в Египте

69-летняя жительница Самарской области умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте, пишет SHOT.

Пенсионерка впервые в жизни поехала за границу — вместе с подругой они остановились в Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе. В первый день отдыха женщины поужинали креветками в тесте и кальмарами, а на следующее утро у самарчанки появились диарея, рвота и высокая температура. Сначала туристка лечилась сама, но лучше не становилось. На третий день ее госпитализировали.

Медики взяли анализы: по их результатам в крови обнаружили сильное воспаление на фоне бактериальной инфекции. Вместе с этим — крайне тяжелая анемия и токсическое повреждение печени с повышением билирубина в 10 раз. У 69-летней женщины возникли рвота с кровью и септический шок — это реакция иммунной системы на инфекцию, при которой организм атакует собственные ткани. А также развилась подорганная недостаточность: при ней начинают отказывать органы, человек находится в критическом состоянии. Спустя 12 дней нахождения в больнице женщина скончалась.

Как сообщает источник, на лечение самарчанки потратили почти $28 тысяч (≈ 2,1 млн рублей). Таких денег у женщин не было, все процедуры проводили за счет госпиталя. Медики сообщили, что у нее не выдержало сердце, но из-за долга отказались выдавать заключение с официальной причиной смерти. Страховая готова покрыть расходы на перевозку тела, однако перед этим родные женщины должны выплатить деньги клинике.

Необходимую сумму уже собрали жители самарского поселка Мирный, откуда родом туристка. Но близкие не могут отправить деньги из-за трудностей с переводами за рубеж. Родные обратились за помощью в Консульство РФ. Тело и вещи умершей третью неделю остаются в госпитале, каждый день за хранение начисляется денежный долг.