16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пенсионерка из Самары умерла после ужина в ресторане в Египте В самарском детсаду обрушился потолок из-за протечки горячей воды Спасатели эвакуировали с Волги травмированного рыбака В пещере в Сергиевском районе застрял мужчина Два рабочих погибли из-за сорвавшейся люльки на стройке в Самаре

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Пенсионерка из Самары умерла после ужина в ресторане в Египте

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 126
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

69-летняя жительница Самарской области умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте, пишет SHOT.

Пенсионерка впервые в жизни поехала за границу — вместе с подругой они остановились в Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе. В первый день отдыха женщины поужинали креветками в тесте и кальмарами, а на следующее утро у самарчанки появились диарея, рвота и высокая температура. Сначала туристка лечилась сама, но лучше не становилось. На третий день ее госпитализировали.

Медики взяли анализы: по их результатам в крови обнаружили сильное воспаление на фоне бактериальной инфекции. Вместе с этим — крайне тяжелая анемия и токсическое повреждение печени с повышением билирубина в 10 раз. У 69-летней женщины возникли рвота с кровью и септический шок — это реакция иммунной системы на инфекцию, при которой организм атакует собственные ткани. А также развилась подорганная недостаточность: при ней начинают отказывать органы, человек находится в критическом состоянии. Спустя 12 дней нахождения в больнице женщина скончалась.

Как сообщает источник, на лечение самарчанки потратили почти $28 тысяч (≈ 2,1 млн рублей). Таких денег у женщин не было, все процедуры проводили за счет госпиталя. Медики сообщили, что у нее не выдержало сердце, но из-за долга отказались выдавать заключение с официальной причиной смерти. Страховая готова покрыть расходы на перевозку тела, однако перед этим родные женщины должны выплатить деньги клинике.

Необходимую сумму уже собрали жители самарского поселка Мирный, откуда родом туристка. Но близкие не могут отправить деньги из-за трудностей с переводами за рубеж. Родные обратились за помощью в Консульство РФ. Тело и вещи умершей третью неделю остаются в госпитале, каждый день за хранение начисляется денежный долг.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1