Чрезвычайные происшествия Происшествия

Два человека погибли в Сызрани при атаке БПЛА

СЫЗРАНЬ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Сызрани два человека погибли в результате падения БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале MAX.

Напомним, сегодня над регионом сбито 15 беспилотников. 

"Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена.

С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную. 

Два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал губернатор.

