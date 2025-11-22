Два человека погибли в Сызрани при атаке БПЛА

В Сызрани два человека погибли в результате падения БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале MAX.

Напомним, сегодня над регионом сбито 15 беспилотников.

"Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена.

С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал губернатор.