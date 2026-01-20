В понедельник, 19 января, спасатели эвакуировали с Волги травмированного рыбака, сообщает ПСС по Самарской области.
Мужчина повредил ногу около острова Фестивальный. Самостоятельно добраться до берега он не смог.
Для транспортировки пострадавшего от спасательной станции "Красная Глинка" в 10:55 вышел аэроглиссер "Север". Пострадавшего доставили на спасательную станцию "Красная Глинка" и передали врачам скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс