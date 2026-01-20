В понедельник, 19 января, спасатели эвакуировали с Волги травмированного рыбака, сообщает ПСС по Самарской области.

Мужчина повредил ногу около острова Фестивальный. Самостоятельно добраться до берега он не смог.

Для транспортировки пострадавшего от спасательной станции "Красная Глинка" в 10:55 вышел аэроглиссер "Север". Пострадавшего доставили на спасательную станцию "Красная Глинка" и передали врачам скорой медицинской помощи.