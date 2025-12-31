16+
В Тольятти разыскивают 16-летнюю девочку

ТОЛЬЯТТИ. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти полицейские разыскивают 16-летнюю Милану Ивановскую, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Девочка 30 декабря ушла из дома, расположенного в Автозаводском районе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 14 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы короткие до плеч с челкой окрашены в белый цвет, глаза серо-голубые.

Была одета: куртка короткая до бедра бордового цвета, штаны черного цвета, шапка и шарф белого цвета.

При себе имела: офисную сумку черного цвета "Guess", телефон марки "lnfinix" темно-синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в ДЧ ОП по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти по телефонам 93-45-27, 93-45-45 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.

