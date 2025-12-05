В Самарской области пропал 15-летний мальчик

В Кошкинском районе Самарской области разыскивают 15-летнего Ивана Петрова. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
4 декабря мальчик не вернулся домой из школы.
Приметы пропавшего: рост 160 см, короткие темно-русые волосы, особая примета — косоглазие левого глаза, был одет в черную рубашку с длинным рукавом, темно-синие спортивные брюки, серо-зеленые демисезонные ботинки на шнурках и зеленую демисезонную куртку с капюшоном.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить информацию в Отдел МВД России по Кошкинскому району по телефону: 8 (846)502-21-35.
