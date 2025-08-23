16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Ставропольском районе помощь спасателей на воде запросили шесть человек На озере в Волжском районе под воду ушел автомобиль, в котором находился мужчина "Ребенка убили ворота": СК возбудил дело из-за смерти на школьном дворе Ранним утром спасатели эвакуировали с терпящей бедствия лодки троих человек Глава СК взял на контроль ЧП о гибели женщины на предприятии в Новосемейкино

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Ставропольском районе помощь спасателей на воде запросили шесть человек

ТОЛЬЯТТИ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 23 августа, в Ставропольском районе сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области спасли шесть человек на воде, сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги около Молодецкого кургана. Байдарка получила повреждения, и продолжить путь было невозможно. В 09:55 спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти на спасательном катере пришли на помощь. Работа осложнялась высокой волной и скалистым берегом. В 11:15 пострадавших доставили на берег.

В это же время еще четверо на сапбордах попросили помощи. Спасатели доставили их до берега на спасательном катере.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31