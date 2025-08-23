В Ставропольском районе помощь спасателей на воде запросили шесть человек

В субботу, 23 августа, в Ставропольском районе сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области спасли шесть человек на воде, сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги около Молодецкого кургана. Байдарка получила повреждения, и продолжить путь было невозможно. В 09:55 спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти на спасательном катере пришли на помощь. Работа осложнялась высокой волной и скалистым берегом. В 11:15 пострадавших доставили на берег.

В это же время еще четверо на сапбордах попросили помощи. Спасатели доставили их до берега на спасательном катере.