Отравление семьи угарным газом в Самаре: возбуждено уголовное дело и организована проверка

Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщает ведомство, в результате ЧП погибла супружеская пара и их 28-летняя дочь. По предварительным данным, смерть потерпевших наступила от острого отравления окисью углерода, в результате ненадлежащей работы газовой системы.

Также по факту отравления трех человек угарным газом в Самаре по ул. Мориса Тореза в доме 61 организована проверка, сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства при содержании и эксплуатации жилого фонда и исполнения обязательств по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.