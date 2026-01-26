В самарском детсаду обрушился потолок из-за протечки горячей воды

В понедельник, 26 января, в Самаре детский сад пострадал из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В квартире на втором этаже дома № 104 на ул. Галактионовской прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате частично обрушился потолок в детском саду № 58. В этот момент в дошкольном учреждении находилось 12 детей, они не пострадали.

Сейчас в доме частично отключено отопление. На месте работает аварийная служба.

Прокуратура Ленинского района Самары начала проверку в связи со случившемся. Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение капремонта инженерной системы в 2025 году. Также на место аварии должны приехать представители Фонда капитального ремонта, подрядчика, проводившего работы, администрации Ленинского района и управляющей компании. Позже будет решен вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации помещений детского сада.

По информации департамента образования администрации Самары, детей из дошкольного учреждения оперативно перевели в другой корпус. Управляющая компания устранила протечку, последствия в детском саду ликвидируют.