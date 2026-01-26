16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском детсаду обрушился потолок из-за протечки горячей воды Спасатели эвакуировали с Волги травмированного рыбака В пещере в Сергиевском районе застрял мужчина Два рабочих погибли из-за сорвавшейся люльки на стройке в Самаре Со строящегося дома в Самаре сорвалась люлька с рабочими

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В самарском детсаду обрушился потолок из-за протечки горячей воды

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 26 января, в Самаре детский сад пострадал из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В квартире на втором этаже дома № 104 на ул. Галактионовской прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате частично обрушился потолок в детском саду № 58. В этот момент в дошкольном учреждении находилось 12 детей, они не пострадали.

Сейчас в доме частично отключено отопление. На месте работает аварийная служба.

Прокуратура Ленинского района Самары начала проверку в связи со случившемся. Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение капремонта инженерной системы в 2025 году. Также на место аварии должны приехать представители Фонда капитального ремонта, подрядчика, проводившего работы, администрации Ленинского района и управляющей компании. Позже будет решен вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации помещений детского сада.

По информации департамента образования администрации Самары, детей из дошкольного учреждения оперативно перевели в другой корпус. Управляющая компания устранила протечку, последствия в детском саду ликвидируют.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1