В Тольятти пропал 11-летний мальчик

Тольяттинские полицейские разыскивают 11-летнего Артема Проханова, который 8 октября ушел из дома в Автозаводском районе города и не вернулся. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы мальчика: на вид 11-12 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, русые волосы, карие глаза, был одет в черную куртку с бежевыми пятнами, бежевые спортивные штаны, белую футболку и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в отдел полиции по Автозаводскому району У МВД России по Тольятти по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 37-43-41.