Подозрительный рюкзак вызвал переполох в центре Самары

В четверг, 28 августа, в центре Самары нашли подозрительный рюкзак. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 22:30 прохожие сообщили о подозрительном предмете у одного из домов на ул. Ленинградской. Вскоре прибыли наряды ППС, следственно-оперативная группа и кинолог со служебно-разыскной собакой, место пришествия оцепили.
Проверка показала, что в рюкзаке не было ничего опасного.
