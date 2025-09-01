Ночью над Самарской областью сбили три украинских беспилотника

В понедельник, 1 сентября, над Самарской областью сбили силами ПВО сбиты три вражеских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

Всего же, по данным ведомства, с полуночи до 05:00 мск над территорией России перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По информации Росавиации, из-за опасности БПЛА в самарском аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За время их действия на запасной аэродром "ушли" четыре самолета, летевших в Самару. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.