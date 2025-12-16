Насморк лишает курьера 27 тысяч рублей или четверти зарплаты: ВСК развеял мифы о сказочных доходах доставщиков

Курьер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в России. Уровень зарплат в этой области за год поднялся на 15%, обогнав по этому показателю даже специалистов IT-сферы. Но оборотной стороной такой динамики стали участившиеся случаи профессиональных болезней и травм. Исследование Страхового Дома ВСК показывает, что рядовое заболевание вроде простуды может стоить сотруднику службы доставки почти четверти месячного заработка.

Проблемы со здоровьем характерны для курьеров по всей России. В группе повышенного риска — жители столичного региона, сотрудники служб доставки из Свердловской (12%), Волгоградской (7%) и Новосибирской (5,5%) областей. Чаще всего с последствиями профессиональной деятельности для здоровья сталкиваются пешие курьеры, на долю которых приходится 60% страховых обращений. Высокий темп работы, сжатые сроки доставки и связанный с этим хронический стресс вредят организму. Курьеры чаще всего жалуются на болезни, вызванные условиями работы (54%), а также на проблемы с опорно-двигательным аппаратом (23%).

Страхованием собственного здоровья сегодня озабочены лишь 15% курьеров. Отсутствие полиса делает их финансово уязвимыми, а больничный становится ударом по бюджету. Среднемесячный доход курьера оценивается в 115 тысяч рублей, что примерно равно 5,2 тысячам рублей за 1 рабочий день. Пропуск одной рабочей недели из-за болезни означает потерю около 26 тыс. рублей. На лечение, например, ОРВИ (покупка лекарств) в среднем уходит еще 1,5 тысячи. Это без учета трат на обращение в платную клинику, если такое необходимо. В итоге период нетрудоспособности, связанный с простудой, обходится примерно в 27,5 тыс. руб. или 24% от зарплаты.

Чтобы защитить свой заработок, самозанятому курьеру, в первую очередь, нужен полис страхования от несчастных случаев, который сработает в самых типичных для его работы ситуациях. Программа будет покрывать различные травмы, которые, к сожалению, распространены в работе курьеров.

Также для сотрудников курьерских служб подойдут программы ДМС, которые позволят оперативно получить медицинскую помощь при внезапных острых состояниях, например, ОРВИ или грипп. Кроме полноценного ДМС, на рынке есть оптимальные медицинские программы по доступным ценам с сокращенным перечнем входящих в договор услуг — прием терапевта и профильных специалистов, лабораторная и инструментальная диагностика.

В профессии с высокими рисками страховка перестает быть просто формальностью, а становится инструментом финансовой защиты.