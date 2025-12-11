За два года НОВИКОМ в 2,6 раза увеличил объем выдачи экспресс-гарантий

За три квартала текущего года НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) увеличил объем выданных экспресс-гарантий в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк делает продукт все более привлекательным для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), совершенствуя дистанционные каналы продаж и предлагая одни из лучших условий на рынке.

Экспресс-гарантии дают бизнесу возможность участвовать в закупках, не замораживая собственные денежные средства, а также помогают получать авансирование для исполнения контрактов. С момента запуска в 2020 году экспресс-гарантия остается одним из самых востребованных продуктов в линейке НОВИКОМа для МСБ.

Повышенный спрос на нее сохраняется и в текущем году: за неполное второе полугодие объем выданных гарантий более чем в 2 раза превышает показатели первых 6 месяцев. Анализ показал, что каждая вторая гарантия оформляется клиентами банка в формате "экспресс".

Выдавая экспресс-гарантии, НОВИКОМ участвует в реализации масштабных инициатив в сфере модернизации производств, укрепления инфраструктуры регионов, развития высокотехнологичных отраслей. Один из проектов, реализуемых при содействии банка, направлен на газификацию населенных пунктов Краснодарского края. Также благодаря экспресс-гарантии партнер НОВИКОМа из Нижегородской области получил дополнительные возможности по выпуску комплектующих для флагманского проекта в отечественном авиастроении — лайнера МС-21.

Эксперты НОВИКОМа связывают интенсивное развитие направления экспресс-гарантий как с усилением государственной политики импортозамещения и связанным с ней ростом рынка госзаказа, так и мерами самого банка по развитию популярного продукта. На сегодня НОВИКОМ предлагает клиентам один из лучших тарифов на рынке — от 1,36% годовых. Подать заявку можно дистанционно с минимальным пакетом документов, а срок рассмотрения составляет не более 2 рабочих дней.

"Поддержка малого и среднего бизнеса как важного драйвера российской экономики является стратегическим направлением деятельности НОВИКОМа. Один из наиболее доступных банковских инструментов для МСП — экспресс-гарантии. Они призваны упростить для предпринимателей процедуру заключения контрактов и, как следствие, увеличить объемы бизнеса. Банк внимательно следит за рынком и адаптирует условия продукта под нужды клиентов, что позитивно отражается на росте портфеля экспресс-гарантий", — отметил старший вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса банка Денис Есипенок.