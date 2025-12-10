16+
Банки Финансы

ПСБ запустил цифровой сервис для оформления социальных выплат

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ПСБ запустил удобный цифровой сервис, который позволяет оперативно получать любые социальные выплаты на единый счет в банке.

Оформить положенную выплату можно через портал Госуслуги, мобильное приложение или интернет-банк ПСБ. Пользователи Госуслуг в своем профиле на портале могут выбрать единый счет в ПСБ для начисления социальных выплат в разделе "банковские карты и счета" — "для зачисления социальных выплат". Когда пособие будет назначено, клиент сразу увидит уведомление о получении выплаты в личном кабинете на портале Госуслуг.

В онлайн-банке ПСБ достаточно зайти в свой профиль и выбрать опцию "Госуслуги" — "счет для социальных выплат". Клиент сразу попадает на нужную страницу портала Госуслуг для оформления выплаты или заполнения онлайн-формы на перевод всех пособий на единый счет в ПСБ.

В следующем году ПСБ планирует расширить перечень опций — в мобильном приложении и интернет-банке клиентам станет доступен калькулятор для предварительного расчета социальной выплаты.

"ПСБ не первый год участвует в государственных проектах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры. Мы заинтересованы в максимально широком внедрении цифровых решений в наших сценариях обслуживания клиентов. Спрос на государственные сервисы в сфере социальной защиты населения через Госуслуги постоянно растет, и все больше наших клиентов используют портал для получения различных пособий и льгот. Интеграция банковских систем ПСБ с порталом Госуслуг позволяет нам предоставлять финансовые сервисы в удобном цифровом формате. Объединив целый ряд важных социальных выплат, необходимых на каждом этапе жизни — от рождения ребенка до выхода на пенсию — новый механизм значительно упростит и ускорит получение адресной государственной поддержки нашим клиентам", — отметила Ольга Алексюк, начальник управления инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ.

