Искусственный интеллект в ВТБ: роботы-советники и скоринг вместо менеджеров

ВТБ активно, но выборочно внедряет искусственный интеллект (ИИ) в банковские процессы, фокусируясь на экономически окупаемых направлениях. Как заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в интервью "России 24" на полях инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", одним из ключевых сегментов для ИИ стала кредитная процедура. Решения по розничным займам, а также кредитам для малого и частично среднего бизнеса все чаще принимаются не сотрудником, а на основе анализа данных алгоритмами. Это позволяет быстро и эффективно обрабатывать массовые заявки на небольшие суммы, где потенциальная ошибка будет незначительной.

"Вторая область — это создание уникальных розничных преимущественно продуктов с так называемыми робо-эдвайзерами, робото советниками. На любом инвестиционном рынке огромный объем, огромная палитра инвестиционных активов. Каждый частный клиент, например, имеет свою способность и склонность к риску, свои, скажем так, горизонты инвестирования. Если он сообщает роботу-эдвайзеру, роботу-советнику эти важные параметры инвестирования, правильная рекомендация этого роботсоветника — это уникальное конкурентное преимущество", — рассказал топ-менеджер, отметив, что такие алгоритмы внедрены в инвестплатформу "ВТБ Мои Инвестиции".

Несмотря на наличие развитого подразделения по внедрению ИИ, в ВТБ пропагандируется его "умное" и прагматичное использование. Дмитрий Пьянов отдельно отметил, что искусственный интеллект остается очень дорогостоящим, поэтому банк сосредоточен на сегментах с высокой и быстрой окупаемостью. Кредитный скоринг для массовых продуктов и роботизированные инвестиционные консультации были определены как именно такие области, где технологии уже сейчас приносят измеримую пользу.

Еще одним технологическим прорывом, который ожидается в ближайшей перспективе, станет запуск цифрового рубля. Дмитрий Пьянов отметил, что ВТБ как банк полностью готов к его внедрению в 2026 году.

"Можно на пальцах родной руки пересчитать страны, которые так близко подошли к внедрению третьей формы своей валюты", — указал представитель банка.

Отдельным достижением Пьянов назвал развитие в России платформенной экономики. Построенная с участием бигтехов и маркетплейсов экосистема, по его оценке, "ничем не хуже, чем Amazon в Штатах или маркетплейсы в Европе или в Азии". Уникальность российской модели, подчеркнул зампред ВТБ, заключается в глубокой интеграции с банковскими сервисами, что позволяет удешевлять товары. Эта связка дает возможность предлагать широкий ассортимент продукции по всей стране — от Калининграда до Владивостока, включая малые населенные пункты.