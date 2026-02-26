16+
ВТБ открыл флагманский офис в Самаре

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ.
Отделение расположено в Октябрьском районе Самары на улице Ново-Садовая, 106Г. Впервые в регионе все направления бизнеса банка собраны на единой площадке — от массового и премиального обслуживания до работы с крупными корпоративными клиентами. Помимо флагманского клиентского офиса в помещении расположатся региональные административные и бэк-подразделения банка, которые ранее размещались на разных локациях.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Трехуровневое пространство общей площадью 3,5 тыс. кв. м объединило почти 250 рабочих мест. Консолидация розничного и корпоративного блоков, службы выездного сервиса и других команд в едином контуре напрямую влияет на скорость и качество клиентского сервиса.

Расположение нового офиса выбрано с учетом городской среды: Ново-Садовая — ключевая магистраль Самары, а территория бывшего завода ЗИМ исторически была местом концентрации деловой и социальной активности. В непосредственной близости расположены Самарский филиал Третьяковской галереи, музей "Дом Рока Звезда", бизнес-центр "ЗИМ". Центральный офис ВТБ в Самарской области станет точкой притяжения для жителей, бизнеса и гостей региона.

Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка:

"Пересечение улицы Ново-Садовая и проспекта Масленникова — это географический центр Самары, а территория бывшего завода ЗИМ исторически была местом, где кипела жизнь и энергия. Мы сознательно выбрали эту локацию, чтобы вернуть финансовую активность в эту часть города и стать привычной точкой притяжения для самарцев. Новый офис спроектирован так, чтобы сюда хотелось заходить: с детьми, за чашкой кофе, даже с питомцами. При этом внутри — полноценный хаб, где любой клиент, от студента до владельца крупного бизнеса, получает доступ ко всем продуктам банка без исключения. Мы не просто открыли отделение, а встроились в логику города".

Пространство нового офиса отвечает современным стандартам комфорта и доступности. Первый этаж спроектирован как технологичная среда для посетителей: здесь расположены зоны обслуживания клиентов массового сегмента, отдельные залы для работы с корпоративным бизнесом и сегментом Private Banking, а также круглосуточная зона самообслуживания с четырьмя современными банкоматами. На втором этаже обслуживаются клиенты сегмента "Привилегия" и крупный бизнес. Офисное пространство позволяет проводить консультации в удобном приватном формате в комфортных переговорных, посетителям доступны кофе-поинт, питьевая вода и бесплатный Wi-Fi, для родителей с детьми организован интерактивный детский уголок.

Частные клиенты могут оформить кредитные и дебетовые карты, перевести на ВТБ зарплатные, социальные и пенсионные зачисления, подключить программу лояльности и инвестиционные продукты, подать заявку на ипотеку. Для представителей бизнеса доступен полный спектр услуг — от открытия расчетного счета до консультаций персонального менеджера по любым вопросам.

