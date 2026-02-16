16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд руб. в виде акционерного и заёмного капитала Сбер масштабирует сервис "Плати частями" на платёжных терминалах Председатель Правления банка НОВИКОМ принимает поздравления с днем рождения В Москве прошло экспертное мероприятие премии "Любимый малый бизнес" от Сбера Сбер перевёл государственные субсидии на аккредитивы

Банки Финансы

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд руб. в виде акционерного и заёмного капитала

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более 250 компаний в 2025 году привлекли финансирование напрямую от розничных инвесторов — через размещение на платформе размещений ВТБ Мои Инвестиции. Клиенты брокера совершили на платформе более 570 тысяч сделок на общую сумму более 290 млрд руб.

Рынок облигаций остаётся главным каналом, через который розничные инвесторы поддерживают бизнес. На первичные размещения долговых инструментов пришлось 80% всего объёма сделок. На другие инструменты, в том числе pre-IPO и IPO, пришлось около 60 млрд руб.

"Результаты прошлого года показывают высокую активность клиентов и устойчивый интерес частных инвесторов к платформе — это реальные инвестиции в российский бизнес. Наша платформа стала удобным каналом для привлечения финансирования, а инвесторы могут легко подобрать нужные инструменты и следить за стартом размещений через пуш-уведомления", — прокомментировал начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1